- Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег, — цитирует пресс-службу турецкого клуба "Матч ТВ".
Напомним, Истанбул» объявил о подписании контракта с Файзуллаевым в конце июля. Соглашение рассчитано на 5 лет. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро.
"Истанбул Башакшехир" заявил о проблеме с переводом денег ЦСКА за Файзуллаева
Пресс-служба турецкого "Истанбул Башакшехир" заявила, что клуб испытывает проблемы с переводом денег ЦСКА за трансфер узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Фото: "Чемпионат"