Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Экс-президент "Локомотива" высказался перед матчем "железнодорожников" с "Балтикой"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче 5 тура РПЛ между "железнодорожниками" и "Балтикой".
Фото: "Чемпионат"
- Я пока не вижу у калининградцев никакого шанса на то, что они смогут впервые в сезоне отобрать очки у "Локомотива". В лучшем случае для "Балтики" будет ничья, но я все равно уверена в победе команды Галактионова, - сказала Смородская "Советскому Спорту".

Матч пятого тура РПЛ между "Балтикой" и "локомотивом" состоится сегодня, 16 августа, в 15:00 по московскому времени на стадионе "Ростех Арена". Встречу обслужит судейская бригада Ивана Абросимова.

На данный момент калининградцы идут на четвертом месте в РПЛ с 8 очками, в то время как "железнодорожники" возглавляют турнирную таблицу с 12 баллами.

