- Я пока не вижу у калининградцев никакого шанса на то, что они смогут впервые в сезоне отобрать очки у "Локомотива". В лучшем случае для "Балтики" будет ничья, но я все равно уверена в победе команды Галактионова, - сказала Смородская "Советскому Спорту".
Матч пятого тура РПЛ между "Балтикой" и "локомотивом" состоится сегодня, 16 августа, в 15:00 по московскому времени на стадионе "Ростех Арена". Встречу обслужит судейская бригада Ивана Абросимова.
На данный момент калининградцы идут на четвертом месте в РПЛ с 8 очками, в то время как "железнодорожники" возглавляют турнирную таблицу с 12 баллами.
Экс-президент "Локомотива" высказался перед матчем "железнодорожников" с "Балтикой"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче 5 тура РПЛ между "железнодорожниками" и "Балтикой".
Фото: "Чемпионат"