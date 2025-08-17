Спортивный комментатор: "Зенит" убежал из Москвы с одним очком

"Надо признать: "Зенит" убежал из Москвы с одним очком. Конечно, "Спартак" был ближе к победе. Хозяева были хороши! Выделил бы в составе красно-белых Маркиньоса и Жедсона. Этих ребят очень сложно сдержать", - цитирует Орлова "СЭ".
Вчера, 16 августа, петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиши (2:2). Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились - Матео Кассьерра и Александр Соболев, в составе команды хозяев - Маркиньос и Жедсон Фернандеш. Отметим, что Александр Соболев забил гол, когда петербуржцы играли в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса на 51 минуте встречи.
После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками.