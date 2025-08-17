Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Спортивный комментатор: "Зенит" убежал из Москвы с одним очком

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил матч 5 тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Надо признать: "Зенит" убежал из Москвы с одним очком. Конечно, "Спартак" был ближе к победе. Хозяева были хороши! Выделил бы в составе красно-белых Маркиньоса и Жедсона. Этих ребят очень сложно сдержать", - цитирует Орлова "СЭ".

Вчера, 16 августа, петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиши (2:2). Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились - Матео Кассьерра и Александр Соболев, в составе команды хозяев - Маркиньос и Жедсон Фернандеш. Отметим, что Александр Соболев забил гол, когда петербуржцы играли в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса на 51 минуте встречи.

После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками.

