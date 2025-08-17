Тренер "Зенита": нет никаких других мыслей, кроме чемпионства

"Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но, тем не менее, есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы все сделаем для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства нет. Это "Зенит" — всегда нужно бороться за самые высокие места", - приводит слова Оливейры Sport24.
В субботу, 16 августа, петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 5 тура чемпионата России (2:2).
После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 9 место в турнирной таблице с 6 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, чемпионом впервые в истории стал "Краснодар". До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами Российской Премьер-Лиги на протяжении шести лет кряду.
Тренер "Зенита" Вильям Оливейра оценил текущую форму петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"