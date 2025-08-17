Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Тренер "Зенита": нет никаких других мыслей, кроме чемпионства

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра оценил текущую форму петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но, тем не менее, есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы все сделаем для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства нет. Это "Зенит" — всегда нужно бороться за самые высокие места", - приводит слова Оливейры Sport24.

В субботу, 16 августа, петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 5 тура чемпионата России (2:2).

После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 9 место в турнирной таблице с 6 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, чемпионом впервые в истории стал "Краснодар". До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами Российской Премьер-Лиги на протяжении шести лет кряду.

