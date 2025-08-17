"Кто это говорит? СМИ? Вы же понимаете, что это такое. Если нет точных фамилий, кто такое говорит, то это не имеет никаких оснований", - приводит слова Семака "СЭ".
Ранее сообщалось, что полузащитник Максим Глушенков может покинуть петербургский "Зенит" из-за конфликта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
В текущем сезоне Максим Глушенков вышел на поле в 5 встречах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 миллионов евро.
Семак отреагировал на информацию о возможном конфликте с Глушенковым
Фото: ФК "Зенит"