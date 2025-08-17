Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Семак отреагировал на информацию о возможном конфликте с Глушенковым

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном конфлитке с полузащитником Максимом Глушенковым.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто это говорит? СМИ? Вы же понимаете, что это такое. Если нет точных фамилий, кто такое говорит, то это не имеет никаких оснований", - приводит слова Семака "СЭ".

Ранее сообщалось, что полузащитник Максим Глушенков может покинуть петербургский "Зенит" из-за конфликта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

В текущем сезоне Максим Глушенков вышел на поле в 5 встречах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 миллионов евро.

