"Сочи" ведет переговоры о переходе защитника ЦСКА - "Чемпионат"

Илья Агапов может перейти в сочинский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, "Сочи" ведет переговоры с московским ЦСКА об аренде с опцией выкупа центрального защитника Ильи Агапова. Сообщается, что в аренде россиянина заинтересованы также и ряд других клубов.

Агапов выступает за ЦСКА с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Весеннюю часть прошлого сезона футболист провел в аренде в "Пари НН", за который сыграл в 6 матчах РПЛ и отметился одной результативной передачей. В текущем сезоне 24-летний игрок еще не выходил на поле. Transfermarkt оценивает стоимость Агапова в 1 миллион евро.

Источник: "Чемпионат"

