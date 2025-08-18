Кирьяков: Семак — заложник ситуации. Футболисты "Зенита" откровенно ходят пешком

«У «Зенита» проблемы с мотивацией. Это может быть следствием недовольства некоторых игроков. Откровенно ходят пешком, не включают скорости, не отдаются на 100% — это видно. Вопрос: вследствие чего футболисты это делают? То ли они не готовы физически, то ли не хотят, то ли им вообще всё до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше — как получится. У всех прописаны неустойки, и они чувствуют себя спокойно. Конечно, в этом плане любой тренер — заложник ситуации», — заявил Кирьяков Metaratings.
В 5-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2). После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. Лидирует в таблице московский "Локомотив", набравший 13 баллов в 5 встречах.
Следующий матч «Зенит» проведет на домашнем стадионе «Газпром Арена» 23 августа в рамках 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал сложный старт «Зенита» в сезоне-2025/26 РПЛ под руководством Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"