Марадишвили - о Дзюбе: на него всегда можно положиться

"Дзюба - в принципе очень большая фигура в футболе. Человек добился таких высот, о которых каждый мальчишка мечтает. И у нас в команде все рады, что мастер с таким огромным опытом находится вместе с нами. На него всегда можно положиться", - сказал Марадишвили в интервью "Чемпионату".
В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги "Акрон" проиграл дома "Оренбургу" (1:2). Константин Марадишвили провёл дебютный матч за команду. Он вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.
На данный момент команда Тедеева находится на 8 месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.
В Кубке России после двух туров тольяттинцы лидируют с пятью очками в группе D, где ещё находятся ЦСКА, "Локомотив" и "Балтика".
Следующий матч "Акрон" сыграет на выезде против ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 24 августа.
Фото: ФК "Акрон"