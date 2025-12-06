"Желаем Даниилу дальнейшего роста и новых побед вместе с "Локо", - написано в Telegram-канале "Локомотива".
Даниил Чевардин является воспитанником московского "Локомотива". Опорный полузащитник провел 40 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи за второй состав "железнодорожников". Соглашение с игроком действует до конца июня 2028 года.
На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 34 баллами в своем активе.
"Локомотив" подписал контракт с 19-летним полузащитником
Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом Даниилом Чевардиным.
Фото: ФК "Локомотив"