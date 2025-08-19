Матчи Скрыть

Титов - об ужесточении лимита в РПЛ: переживаю за российских футболистов

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: "Матч ТВ"
"Пришло время. Сам был сторонником того, чтобы российские футболисты росли с иностранцами рядом в правильной конкуренции. Но мы видим стартовый состав "Зенита", где выходит на поле только один россиянин - Денис Адамов. Я этого не понимаю. Переживаю за российских футболистов", - сказал Титов в интервью "СЭ".

Ранее сообщалось, что с сезона 2026/27 планируется ввести ограничение до нахождения пяти иностранцев на поле одновременно. В заявку можно будет внести до 10 легионеров. С таким предложением выступил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Он сообщил, что приказ будет подписан до конца года.

На данный момент на поле можно будет выпускать восемь легионеров одновременно, а заявлять до 13 иностранцев.

В матче пятого тура чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью со "Спартаком" (2:2). У петербургской команды из россиян на поле были вратарь Денис Адамов и защитник Дуглас Сантос, который удалился на 51-й минуте встречи. Бразилец получил российский паспорт в прошлом году. Также казахстанский защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип, вышедший в стартовом составе, не считается легионеров, потому что его страна входит в ЕАЭС.

