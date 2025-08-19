Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Отмечается, что трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2028 года с возможностью продления на один сезон. В составе "Спартака" 26-летнему защитнику присвоен 14-й номер.
Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера футболиста может составить 350 миллионов рублей. Самошников выступал за железнодорожников с 2023 года. Его текущее трудовое соглашение с клубом было рассчитано до лета 2027 года. В сезоне-2025/26 игрок выступил в двух матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
"Спартак" официально объявил о переходе Самошникова из "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Илья Самошников официально перешел в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"