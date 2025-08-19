ЦСКА получил деньги за трансфер Файзуллаева

"Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой", – приводит слова Брейдо ТАСС.
Напомним, переход Файзуллаева из ЦСКА в турецкую команду состоялся 30 июля. Однако трансфер не был оформлен официально из-за проблем с переводом денег на счет московского клуба. Сумма сделки составила 7,5 миллионов евро. Контракт узбекского игрока с "Истанбул Башакшехир" рассчитан на пять лет. Файзуллаев играл за армейцев с 2023 года. В составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб получил деньги от "Истанбул Башакшехир" за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА