ЦСКА получил деньги за трансфер Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб получил деньги от "Истанбул Башакшехир" за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
"Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой", – приводит слова Брейдо ТАСС.

Напомним, переход Файзуллаева из ЦСКА в турецкую команду состоялся 30 июля. Однако трансфер не был оформлен официально из-за проблем с переводом денег на счет московского клуба. Сумма сделки составила 7,5 миллионов евро. Контракт узбекского игрока с "Истанбул Башакшехир" рассчитан на пять лет. Файзуллаев играл за армейцев с 2023 года. В составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

