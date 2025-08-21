Мамедов: "Спартаку" можно подумать о возвращении Тихонова и Аленичева вместо Станковича

- Какого российского тренера может взять "Спартак" вместо Станковича? Можно подумать над возвращением Тихонова и Аленичева. Но всё равно в конце концов "Спартак" будет искать иностранца, - сказал Мамедов Metaratings.ru.
Напомним, последним российским тренером, возглавлявшим "Спартак", был Олег Кононов, работавший в клубе с 2018 по 2019 год.
На данный момент "Спартак" тренирует сербский специалист Деян Станкович. Красно-белые идут на десятом месте в чемпионате, имея в своем активе 5 очков в 5 турах.
Бывший защитник "Спартака" Рамиз Мамедов рассказал, какого российского тренера стоит подписать красно-белым.
Фото: "Чемпионат"