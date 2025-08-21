- Акинфеев — настоящая глыба ЦСКА и всего российского футбола. Находиться с ним на поле и защищать его ворота, — одно удовольствие. Играть с такой легендой правда очень много для меня значит, - сказал Лукин Legalbet.
Матвей Лукин является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду футболист выступает с 2022 года.
Игорь Акинфеев также является воспитанником ЦСКА и выступает за команду с 2003 года.
На данный момент команда Фабио Челестини располагается на третьем месте в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 11 очков в пяти матчах.
Защитник ЦСКА: защищать ворота Акинфеева - одно удовольствие
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказал об игре с капитаном "армейцев" Игорем Акинфеевым.
Фото: "Чемпионат"