- Слышал, Бельтран может перейти в "Зенит" или ЦСКА. В прошлом сезоне он неплохо играл за "Фиорентину". Не думаю, что он усилит команду Сергея Семака, - сказал Камоцци "РБ Спорт".
Лукас Бельтран выступает за "Фиорентину" с 2023 года. Всего форвард провел 33 матча, в которых забил 6 голов. Контракт игрока с клубом действует до до конца июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 18 миллионов евро.
Камоцци отреагировал на возможный трансфер нападающего "Фиорентины" в "Зенит"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего "Фиорентины" Лукаса Бельтрана в "Зенита".
Фото: Getty Images