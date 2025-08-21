- Фабио — очень эмоциональный человек, всё время требует от нас азарта, агрессии. Нам всем это передаёт, я думаю, что вы все видите, что мы настроены и заряжены, всегда эмоциональны, - сказал Лукин ТАСС.
Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА этим летом. На данный момент подопечные швейцарского специалиста занимают третью строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 11 очков в пяти матчах.
Защитник ЦСКА высказался о главном тренере команды
Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от работы с главным тренером "армейцев" Фабио Челестини.
Фото: "Чемпионат"