- Я бы сказал, что "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА - это три команды, которые будут бороться за медали, за первое место. Сезон длинный, а у "Зенита" классный подбор игроков, у них ресурсы, нужно только определиться с составом. Новички адаптируются в скором времени, и всё будет нормально - будут бороться за первое место. В прошлом сезоне мы видели, как "Локомотив" был близко, а потом не смог выстоять. То же самое будет и в этом сезоне: надо на весь сезон распределять силы. Начали здорово, ничего не скажешь, но они не конкуренты "Краснодару", "Зениту" и ЦСКА, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.
После пяти стартовых туров Российской премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет московский "Локомотив", набравший 13 очков в пяти матчах. На одно очко меньше у находящегося на второй строчке действующего чемпиона "Краснодара", ЦСКА с 11 очками занимает третье место.
"Зенит" из Санкт-Петербурга, выигравший шесть из семи последних розыгрышей чемпионата России, набрал в пяти матчах шесть очков и находится на восьмом месте. Московские "Спартак" и "Динамо", в сезоне-2024/2025 ставшие четвёртыми и пятыми, занимают 13-ю (в зоне стыковых матчей) и 11-ю строчку таблицы соответственно, набрав по пять очков.
"Локомотив" - не конкурент". Канчельскис назвал три клуба, которые будут бороться за медали РПЛ
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2025/2026.
Фото: Getty Images