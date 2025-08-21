- Никаких предложений сейчас нет. Без конкретики - так, обсуждения, - передаёт слова Смолова "Чемпионат".
35-летний экс-нападающий сборной России Фёдор Смолов по завершении сезона-2024/2025 покинул "Краснодар" в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент не подписал новый контракт ни с одним профессиональным клубом.
21 августа Смолов принял участие в матче второго раунда Пути регионов Кубка России с курским "Авангардом" в составе медиаклуба "Броук Бойз" (2:1) и отметился забитым голом.
Смолов ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры в профессиональном футболе
Нападающий медиаклуба "Броук Бойз" Фёдор Смолов отреагировал на вопрос о трансферных предложениях со стороны профессиональных клубов.
Фото: РФС