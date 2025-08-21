Медведев: могли разбить окна в Зимнем дворце? Только Соболев мог добить туда

«Барриос не проявил себя на позиции вратаря, а вот Лусиано очень хорошо проявил. Соболев показал, что умеет не только бить пенальти, но и отбивать мячи. Боялись ли, что футболисты разобьют окна в Зимнем дворце? Только Соболев мог добить туда», – заявил Медведев Metaratings.
21 августа на Дворцовой площади «Зенит» провёл открытую тренировку с товарищеским матчем. В воротах сыграли нападающие Александр Соболев и Лусиано, а также полузащитники Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.
После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. Следующий матч «Зенит» проведет на домашнем стадионе «Газпром Арена» 23 августа в рамках 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил открытую тренировку клуба на Дворцовой площади.
Фото: ФК "Зенит"