"Ситуация неприятная, мы к такому не привыкли". Форвард "Зенита" - о старте сезона

Нападающий "Зенита" Лусиано Гонду поделился мыслями о неудачном старте команды в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- В турнирной таблице ситуация неприятная, мы к такому не привыкли. Но наша задача — оставить все неудачи в прошлом и показать, почему мы — "Зенит", почему мы большой клуб. И вернуться в победный ритм. Мы хотим начать делать это как можно скорее и забыть о прошлых неудачах.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Зенит" стартовал лишь с одной победы, трех ничьих и поражения в пяти первых турах. Сине-бело-голубые набрали 6 очков и находятся на девятой позиции в турнирной таблице. Петербуржцы отстают от лидирующего в чемпионате России московского "Локомотива" на семь баллов.

Завтра, 23 августа, "Зенит" сыграет у себя дома против махачкалинского "Динамо". Матч 6-го тура РПЛ пройдет на "Газпром Арене", начало - в 16:15 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"

