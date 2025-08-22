"Думаю, учитывая опыт Сергея Богдановича, который выиграл шесть чемпионств, и уровень футболистов "Зенита", этот период пройдёт. На длинной дистанции уровень состава многое решает. Поэтому то, что "Зенит" будет играть лучше, логично", - сказал Кириченко в интервью "РБ Спорт".
После пяти туров "Зенит" набрал шесть очков и занимает девятую позицию в чемпионате России. В текущем сезоне сине-бело-голубые одержали лишь одну победу в первом туре над "Ростовом" (2:1). Также сыграли вничью с "Рубином" (2:2), с ЦСКА (1:1), со "Спартаком" (2:2) и проиграли "Ахмату" (0:1). Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет на данный момент семь баллов.
Следующий матч петербуржцы проведут против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Кириченко: "Зенит" будет играть лучше
Главный тренер "Текстильщика" Дмитрий Кириченко оценил игру "Зенита" в стартовых турах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"