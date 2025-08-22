Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
18:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

Агент Кузьмичёв: Антон Миранчук прошёл медосмотр и подписал контракт с "Динамо"

Агент полузащитника сборной России Антона Миранчука Владимир Кузьмичёв рассказал, что футболист заключил соглашение с московским "Динамо".
Фото: РФС
- Антон удачно прошёл медосмотр, всё хорошо. 40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с "Динамо". Можно говорить о том, что переход состоялся и он игрок московского "Динамо", - передаёт слова Кузьмичёва "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что 29-летний атакующий полузащитник сборной России и швейцарского "Сьона" Антон Миранчук прибыл в Москву на фоне информации о трансферном интересе к нему со стороны московского "Динамо". Сообщалось, что в приобретении этого игрока лично заинтересован совмещающий посты главного тренера бело-голубых и национальной команды Валерий Карпин.

