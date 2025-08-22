- Антон удачно прошёл медосмотр, всё хорошо. 40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с "Динамо". Можно говорить о том, что переход состоялся и он игрок московского "Динамо", - передаёт слова Кузьмичёва "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что 29-летний атакующий полузащитник сборной России и швейцарского "Сьона" Антон Миранчук прибыл в Москву на фоне информации о трансферном интересе к нему со стороны московского "Динамо". Сообщалось, что в приобретении этого игрока лично заинтересован совмещающий посты главного тренера бело-голубых и национальной команды Валерий Карпин.
Агент Кузьмичёв: Антон Миранчук прошёл медосмотр и подписал контракт с "Динамо"
Фото: РФС