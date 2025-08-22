Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

Тимощук объяснил, почему Кассьерра много играет за "Зенит" на старте сезона-2025/2026

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук объяснил, почему колумбийский нападающий Матео Кассьерра получает много игрового времени в стартовых матчах нового сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Матео каждый сезон забивает определённое количество мячей, которого более чем достаточно для нападающего. Он становился лучшим бомбардиром РПЛ. От всех трёх нападающих, учитывая конкуренцию между ними, мы ждем лучшие качества в завершении и работе на команду, цитирует Тимощука Metaratings.ru.

28-летний форвард Матео Кассьерра в текущем сезоне сыграл в шести матчах за "Зенит" во всех турнирах из семи возможных. Колумбийский нападающий провёл на поле 374 минуты и отметился пятью забитыми мячами, в том числе тремя в пяти матчах Российской премьер-лиги за 294 минуты.

"Зенит" с шестью очками в пяти матчах РПЛ находится в турнирной таблице на девятом месте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится