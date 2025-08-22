- Матео каждый сезон забивает определённое количество мячей, которого более чем достаточно для нападающего. Он становился лучшим бомбардиром РПЛ. От всех трёх нападающих, учитывая конкуренцию между ними, мы ждем лучшие качества в завершении и работе на команду, цитирует Тимощука Metaratings.ru.
28-летний форвард Матео Кассьерра в текущем сезоне сыграл в шести матчах за "Зенит" во всех турнирах из семи возможных. Колумбийский нападающий провёл на поле 374 минуты и отметился пятью забитыми мячами, в том числе тремя в пяти матчах Российской премьер-лиги за 294 минуты.
"Зенит" с шестью очками в пяти матчах РПЛ находится в турнирной таблице на девятом месте.
Тимощук объяснил, почему Кассьерра много играет за "Зенит" на старте сезона-2025/2026
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук объяснил, почему колумбийский нападающий Матео Кассьерра получает много игрового времени в стартовых матчах нового сезона.
Фото: ФК "Зенит"