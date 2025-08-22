Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

"Ахмат" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Оренбургом"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб будет общаться в ЭСК РФС после матча 6-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2).
Фото: ФК "Оренбург"
"Конечно, "Ахмат" будет обращаться с ЭСК РФС по поводу удаления Лечи Садулаева. Будем писать обращение в РФС. Как можно относиться к этим товарищам после такого судейства", - цитирует Айдамирова "СЭ".

Сегодня, 22 августа матчем между "Оренбургом" и "Ахматом" стартовал шестой тур Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости играли в меньшинстве с 5-й минуты встречи после удаления полузащитника Эгаша Касинтуры. На 64-й минуте красную карточку получил вингер Лечи Садулаев и грозненцы доигрывали матч вдевятером.

