"Ахмат" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Оренбургом"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб будет общаться в ЭСК РФС после матча 6-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2).

Фото: ФК "Оренбург"





Сегодня, 22 августа матчем между "Оренбургом" и "Ахматом" стартовал шестой тур Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости играли в меньшинстве с 5-й минуты встречи после удаления полузащитника Эгаша Касинтуры. На 64-й минуте красную карточку получил вингер Лечи Садулаев и грозненцы доигрывали матч вдевятером. "Конечно, "Ахмат" будет обращаться с ЭСК РФС по поводу удаления Лечи Садулаева. Будем писать обращение в РФС. Как можно относиться к этим товарищам после такого судейства", - цитирует Айдамирова "СЭ" Сегодня, 22 августа матчем между "Оренбургом" и "Ахматом" стартовал шестой тур Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости играли в меньшинстве с 5-й минуты встречи после удаления полузащитника Эгаша Касинтуры. На 64-й минуте красную карточку получил вингер Лечи Садулаев и грозненцы доигрывали матч вдевятером.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Оренбург