Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Вест Хэм
1 - 5 1 5
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Бавария
6 - 0 6 0
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
ПСЖ
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен

Пиняев: после 29-го тура скажу, кто примерно станет чемпионом

Вингер "Локомотива" Сергей Пиняев ответил на вопрос, способна ли команда побороться за чемпионский титул.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если мы пообщаемся с вами после 29-го тура, то скажу, кто примерно станет чемпионом. Пока рано об этом говорить. Будем делать все возможное в каждом матче", - цитирует Пиняева "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" после 5 сыгранных туров продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Железнодорожники" набрали 13 очков и на один балл опережают действующего чемпиона "Краснодар".

Завтра, 23 августа, красно-зеленые примут у себя дома в рамках 6-го тура РПЛ "Ростов". Игра на "РЖД Арене" начнется в 18:30 по столичному времени.

