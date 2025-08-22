Пиняев: после 29-го тура скажу, кто примерно станет чемпионом

"Если мы пообщаемся с вами после 29-го тура, то скажу, кто примерно станет чемпионом. Пока рано об этом говорить. Будем делать все возможное в каждом матче", - цитирует Пиняева "Матч ТВ".
Московский "Локомотив" после 5 сыгранных туров продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Железнодорожники" набрали 13 очков и на один балл опережают действующего чемпиона "Краснодар".
Завтра, 23 августа, красно-зеленые примут у себя дома в рамках 6-го тура РПЛ "Ростов". Игра на "РЖД Арене" начнется в 18:30 по столичному времени.
Вингер "Локомотива" Сергей Пиняев ответил на вопрос, способна ли команда побороться за чемпионский титул.
Фото: ФК "Локомотив"