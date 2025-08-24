«Решение о расторжении контракта с Лаксальтом было принято по окончании предсезонных сборов. Мы специально выбирали такую дату, чтобы у Диего было время найти себе новый клуб. В «Динамо» не приходили предложения по Лаксальту. Мы благодарим его за четыре года, проведённых в нашем клубе», – заявил Пивоваров «Совспорту».
22 августа московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с Диего Лаксальтом.
Диего Лаксальт, уругвайский полузащитник, присоединился к московскому «Динамо» в 2021 году, перейдя из «Милана» за 3,5 миллиона евро. С тех пор он провел 78 матчей за клуб во всех турнирах. Его контракт с «Динамо» ыбл рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 32-летнего полузащитника составляет 2 миллиона евро.
Пивоваров: в "Динамо" не приходили предложения по Лаксальту
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал расставание с защитником Диего Лаксальтом.
Фото: ФК "Динамо"