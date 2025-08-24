Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
15:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
16:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
КельнНе начат
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
16:00
РеннНе начат
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Пивоваров: в "Динамо" не приходили предложения по Лаксальту

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал расставание с защитником Диего Лаксальтом.
Фото: ФК "Динамо"
«Решение о расторжении контракта с Лаксальтом было принято по окончании предсезонных сборов. Мы специально выбирали такую дату, чтобы у Диего было время найти себе новый клуб. В «Динамо» не приходили предложения по Лаксальту. Мы благодарим его за четыре года, проведённых в нашем клубе», – заявил Пивоваров «Совспорту».

22 августа московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с Диего Лаксальтом.

Диего Лаксальт, уругвайский полузащитник, присоединился к московскому «Динамо» в 2021 году, перейдя из «Милана» за 3,5 миллиона евро. С тех пор он провел 78 матчей за клуб во всех турнирах. Его контракт с «Динамо» ыбл рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 32-летнего полузащитника составляет 2 миллиона евро.

