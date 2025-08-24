"Динамо" высказалось об отъезде Карпина в сборную России

- Мы шли на это, когда подписывали контракт с главным тренером сборной России. Понимали, что такая ситуация возможна. Если вы видите в этом риск, то мы это понимали и принимали, - сказал Пивоваров "Чемпионату".
Напомним, Валерий Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. В московское "Динамо" специалист пришёл перед началом нынешнего сезона.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в РПЛ с 6 очками.
