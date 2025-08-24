- Восемь очков за шесть туров — это мало. В каждом следующем матче нам нужно побеждать, набирать очки и подниматься выше в таблице. Сейчас мы находимся не на том месте, на котором должны, - сказал Дмитриев "Чемпионату".
Вчера, 23 августа, "Спартак" обыграл в гостях "Рубин" со счетом 2:0 в рамках 6-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги.
На данный момент подопечные Деяна Станковича располагаются на девятом месте в чемпионате, имея в своем активе 8 очков в 6 матчах.
Игрок "Спартака" высказался о положении команды в турнирной таблице
Нападающий московского "Спартака" Игорь Дмитриев поделился мнением о положении красно-белых в турнирной таблице РПЛ.
