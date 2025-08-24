- Достаточно зрелая игра для такого молодого парня. Есть скорость, интенсивность, ведение борьбы, ещё и хорошие голы забивает. Не по годам зрелый футболист, - сказал Кириченко "Чемпионату".
В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в восьми матчах за ЦСКА во всех турнирах , в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
Бывший нападающий ЦСКА оценил игру Кисляка
