Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
15:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
16:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
КельнНе начат
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
16:00
РеннНе начат
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Кирьяков высказался о победе "Динамо" над "Пари НН"

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о победе "Динамо" в шестом туре РПЛ над "Пари НН" (3:0).
Фото: "Чемпионат"
- "Динамо" не стоит впадать в эйфорию. Они обыграли команду с самого низа турнирной таблицы. Вот если такие результаты будут с прямыми конкурентами, тогда можно будет говорить, что команда вышла на правильный путь, - сказал Кирьяков "Чемпионату".

Напомним, вчера, 23 августа, подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу в матче шестого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги над "Пари НН" со счетом 3:0. На данный момент "Динамо" занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 8 очков в 6 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится