Кирьяков высказался о победе "Динамо" над "Пари НН"

- "Динамо" не стоит впадать в эйфорию. Они обыграли команду с самого низа турнирной таблицы. Вот если такие результаты будут с прямыми конкурентами, тогда можно будет говорить, что команда вышла на правильный путь, - сказал Кирьяков "Чемпионату".
Напомним, вчера, 23 августа, подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу в матче шестого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги над "Пари НН" со счетом 3:0. На данный момент "Динамо" занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 8 очков в 6 матчах.
Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о победе "Динамо" в шестом туре РПЛ над "Пари НН" (3:0).
Фото: "Чемпионат"