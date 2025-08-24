- Хороший ли результат? Нет, мы всегда хотим побеждать. Но отыгрались на последних минутах, это хорошо. Тренер в перерыве сказал, что надо давить, - сказал Сулейманов SportandBets.
Напомним, Напомним, вчера, 23 августа, "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" в матче шестого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3, ведя в счете 2:0 и пропустив гол на 98-й минуте матча.
На данный момент "Ростов" занимает 14-е место в РПЛ с 4 очками в 6 матчах.
Нападающий "Ростова" высказался о результате матча с "Локомотивом"
Нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ с "Локомотивом" (3:3).
Фото: "Чемпионат"