Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Полузащитник ЦСКА - о победе над "Акроном": в первом тайме нужно было третий и четвёртый забивать

Хавбек ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу "армейцев" над "Акроном" (3:1) в шестом туре чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Когда в первом тайме было 2:0, то нужно было доводить до разгромного, третий и четвёртый забивать, тогда бы игра закончилась. 2:1 - уже было нервно, но в перерыве спокойно поговорили и довели матч до победы", - сказал Обляков в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 24 августа ЦСКА обыграл "Акрон" (3:1) в шестом туре РПЛ. Иван Обляков забил один из голов в составе "армейцев". Полузащитник реализовал пенальти.

После шести туров команда Челестини набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч ЦСКА проведёт в гостях против "Балтики". Встреча пройдёт в среду, 27 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится