"Когда в первом тайме было 2:0, то нужно было доводить до разгромного, третий и четвёртый забивать, тогда бы игра закончилась. 2:1 - уже было нервно, но в перерыве спокойно поговорили и довели матч до победы", - сказал Обляков в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 24 августа ЦСКА обыграл "Акрон" (3:1) в шестом туре РПЛ. Иван Обляков забил один из голов в составе "армейцев". Полузащитник реализовал пенальти.
После шести туров команда Челестини набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Следующий матч ЦСКА проведёт в гостях против "Балтики". Встреча пройдёт в среду, 27 августа.
Полузащитник ЦСКА - о победе над "Акроном": в первом тайме нужно было третий и четвёртый забивать
Хавбек ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу "армейцев" над "Акроном" (3:1) в шестом туре чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА