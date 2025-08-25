Матчи Скрыть

В махачкалинском "Динамо" высказались о возможной отставке Биджиева с поста главного тренера

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможной отставке главного тренера Хасанби Биджиева.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
"Насколько большой кредит доверия у тренерского штаба и Хасанби Биджиева в частности? Кредит доверия есть. Пока никаких изменений не предвидится", - цитирует Газизова "Матч ТВ".

После 6 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. В 7 туре Российской Премьер-Лиги команда Хасанби Биджиева примет на домашнем стадионе московское "Динамо", которое занимает 7 место в таблице с 8 баллами.

