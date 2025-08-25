"Мы с ним уже отдельно разговаривали по этому поводу. Он знает, как я его ценю. Я высказал ему свою точку зрения на этот счёт. Точно знаю, что он услышал меня. Считаю, что дальше он сам должен принять решение касаемо его будущего. Могу лишь только пожелать принять ему лучшее решение в этой ситуации. И чтобы он продолжил работать так, как он делает это сейчас", — приводит слова Кордобы Metaratings.
Ранее сообщалось, что английский клуб сделал предложение "Краснодару" по трансферу Сперцяна, однако черно-зеленые отказались отпускать полузащитника. 25-летний футболист принял участие в 152 матчах во всех турнирах в составе "быков". За это время он забил 49 голов и отдал 39 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.
Кордоба прокомментировал возможный переход Сперцяна в "Саутгемптон"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о возможном переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в английский "Саутгемптон".
Фото: ФК "Краснодар"