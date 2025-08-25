Матеус Алвес: сложнее выучить русский язык, нежели выиграть чемпионство с ЦСКА

— Что будет сложнее: выучить русский язык или выиграть чемпионство с ЦСКА?
— Думаю, самым сложным будет научиться говорить по-русски, — приводит слова Алвеса Sport24.
Бразильский полузащитник пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно. До этого он играл за "Сан-Паулу". После шести туров текущего сезона московский клуб вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В воскресенье, 31 августа, армейцы встретятся с "Краснодаром", который на данный момент лидирует в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА