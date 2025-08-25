Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Матеус Алвес: сложнее выучить русский язык, нежели выиграть чемпионство с ЦСКА

Новичок ЦСКА Матеус Алвес оценил шансы на чемпионство с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
— Что будет сложнее: выучить русский язык или выиграть чемпионство с ЦСКА?
— Думаю, самым сложным будет научиться говорить по-русски, — приводит слова Алвеса Sport24.

Бразильский полузащитник пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно. До этого он играл за "Сан-Паулу". После шести туров текущего сезона московский клуб вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В воскресенье, 31 августа, армейцы встретятся с "Краснодаром", который на данный момент лидирует в чемпионате России.

