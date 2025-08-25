Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Франко Камоцци: "Краснодар" и ЦСКА – претенденты на титул в этом сезоне

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info ответил на вопрос, кого считает фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ в сезоне-2025/26. Камоцци выделил две команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас я вижу два фаворита – "Краснодар" и ЦСКА, обе команды выглядят очень солидно. Для меня именно они претенденты на титул. Но это только начало, и все может измениться. Но сегодня выделю эти команды", – сказал Камоцци.

После 6-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. ЦСКА идет на 2-м месте – 14 баллов. В 7-м туре чемпионата России эти команды сыграют очный матч в Москве. "Краснодар" является действующим чемпионом страны.

