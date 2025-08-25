Франко Камоцци: "Краснодар" и ЦСКА – претенденты на титул в этом сезоне

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info ответил на вопрос, кого считает фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ в сезоне-2025/26. Камоцци выделил две команды.

Фото: ФК "Краснодар"





После 6-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. ЦСКА идет на 2-м месте – 14 баллов. В 7-м туре чемпионата России эти команды сыграют очный матч в Москве. "Краснодар" является действующим чемпионом страны. "Сейчас я вижу два фаворита – " Краснодар " и ЦСКА , обе команды выглядят очень солидно. Для меня именно они претенденты на титул. Но это только начало, и все может измениться. Но сегодня выделю эти команды", – сказал Камоцци.После 6-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. ЦСКА идет на 2-м месте – 14 баллов. В 7-м туре чемпионата России эти команды сыграют очный матч в Москве. "Краснодар" является действующим чемпионом страны.

