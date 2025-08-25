Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

Английская премьер-лига
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Чемпионат Италии. Серия А
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Карпин прокомментировал игру Миранчука в "Сьоне"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал игру полузащитника Антона Миранчука в швейцарском "Сьоне".
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, любому футболисту, в том числе такому, как Антон, нужны партнёры, которые понимают его футбол. Та команда, в которую он попал, мягко говоря, не самая комбинационная. Играть в команде, которая делает ставку на силовой футбол, не совсем его", — приводит слова Карпина "Чемпионат".

Миранчук перешел в московскую команду из "Сьона" в летнее трансферное окно. Российский полузащитник дебютировал за бело-голубых в матче шестого тура РПЛ с "Пари НН", выйдя на поле на 71?й минуте. В составе швейцарской команды Миранчук играл с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с "Динамо" рассчитано до 2027 года с возможностью продления на сезон.

