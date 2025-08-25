"Думаю, любому футболисту, в том числе такому, как Антон, нужны партнёры, которые понимают его футбол. Та команда, в которую он попал, мягко говоря, не самая комбинационная. Играть в команде, которая делает ставку на силовой футбол, не совсем его", — приводит слова Карпина "Чемпионат".
Миранчук перешел в московскую команду из "Сьона" в летнее трансферное окно. Российский полузащитник дебютировал за бело-голубых в матче шестого тура РПЛ с "Пари НН", выйдя на поле на 71?й минуте. В составе швейцарской команды Миранчук играл с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с "Динамо" рассчитано до 2027 года с возможностью продления на сезон.
Карпин прокомментировал игру Миранчука в "Сьоне"
Фото: ФК "Динамо"