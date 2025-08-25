- Мы очень хорошо понимаем его возможности при максимальной реализации игрового потенциала, поэтому и купили. Рассчитываем, что в этой команде и с этим тренером Миранчук раскроет свой максимальный потенциал, - сказал Гафин "РБ Спорт".
Алексей Миранчук стал игроком московского "Динамо" из "Сьона" 23 августа 2025 года и в этот же день дебютировал за клуб в матче шестого тура РПЛ с "Пари НН" (3:0). Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Контракт Миранчука с бело-голубыми действует до 2027 года с опцией продления на сезон.
Глава "Динамо" высказался о трансфере Миранчука
Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от трансфера полузащитника Антона Миранчука.
Фото: "Чемпионат"