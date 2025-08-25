Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Глава "Динамо" высказался о трансфере Миранчука

Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от трансфера полузащитника Антона Миранчука.
Фото: "Чемпионат"
- Мы очень хорошо понимаем его возможности при максимальной реализации игрового потенциала, поэтому и купили. Рассчитываем, что в этой команде и с этим тренером Миранчук раскроет свой максимальный потенциал, - сказал Гафин "РБ Спорт".

Алексей Миранчук стал игроком московского "Динамо" из "Сьона" 23 августа 2025 года и в этот же день дебютировал за клуб в матче шестого тура РПЛ с "Пари НН" (3:0). Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Контракт Миранчука с бело-голубыми действует до 2027 года с опцией продления на сезон.

