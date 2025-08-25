"Спартак" сыграет товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси

Московский " Спартак " проведет товарищеский матч с "МЛ Витебск" во время сентябрьской международной паузы.

Фото: "Чемпионат"

- Сыграем с "МЛ Витебск" на "Лукойл Арене"! Наш соперник — лидер белорусской Премьер-лиги. Матч состоится 8 сентября в 19:30 мск, - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.



После шести туров чемпионата Российской Премьер-Лиги этого сезона команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков в шести сыгранных матчах.