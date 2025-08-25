- Сыграем с "МЛ Витебск" на "Лукойл Арене"! Наш соперник — лидер белорусской Премьер-лиги. Матч состоится 8 сентября в 19:30 мск, - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.
После шести туров чемпионата Российской Премьер-Лиги этого сезона команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков в шести сыгранных матчах.
"Спартак" сыграет товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси
Московский "Спартак" проведет товарищеский матч с "МЛ Витебск" во время сентябрьской международной паузы.
Фото: "Чемпионат"