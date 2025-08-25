Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

"Спартак" сыграет товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси

Московский "Спартак" проведет товарищеский матч с "МЛ Витебск" во время сентябрьской международной паузы.
Фото: "Чемпионат"
- Сыграем с "МЛ Витебск" на "Лукойл Арене"! Наш соперник — лидер белорусской Премьер-лиги. Матч состоится 8 сентября в 19:30 мск, - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.

После шести туров чемпионата Российской Премьер-Лиги этого сезона команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков в шести сыгранных матчах.

