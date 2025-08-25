Пименов: Олейников будет усилением для "Локомотива"

- Могу сказать, что Иван Олейников — очень качественный игрок с хорошей техникой и нестандартными решениями. Это будет усиление для "Локомотива", - сказал Пименов "Чемпионату".
Иван Олейников выступает за "Крылья Советов" с лета прошлого года. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Олейникова составляет 1,4 миллиона евро.
Экс-директор "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о возможно переходе полузащитника самарцев Ивана Олейникова в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"