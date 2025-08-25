Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
4 - 0 4 0
Волга УлЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Интер
21:45
ТориноНе начат

Нападающий "Краснодара" высказался о главной цели в своей карьере

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба ответил на вопрос о своей футбольной мечте.
Фото: "Чемпионат"
- Всегда у меня есть цели и мечты, которые, я надеюсь, реализуются. Сейчас я нахожусь здесь. Надеюсь, что всё пойдёт как можно лучше. Но не назову чего-то конкретного, - сказал Кордоба "Чемпионату".

Кордоба выступает за "Краснодар" с 2021 года. Колумбийский нападающий принял участие в 123 матчах за "быков" во всех турнирах, в которых забил 61 гол и отдал 28 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего Кордобы составляет 12 миллионов евро.

