- Всегда у меня есть цели и мечты, которые, я надеюсь, реализуются. Сейчас я нахожусь здесь. Надеюсь, что всё пойдёт как можно лучше. Но не назову чего-то конкретного, - сказал Кордоба "Чемпионату".
Кордоба выступает за "Краснодар" с 2021 года. Колумбийский нападающий принял участие в 123 матчах за "быков" во всех турнирах, в которых забил 61 гол и отдал 28 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего Кордобы составляет 12 миллионов евро.
Нападающий "Краснодара" высказался о главной цели в своей карьере
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба ответил на вопрос о своей футбольной мечте.
Фото: "Чемпионат"