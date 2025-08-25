"Нас там вынесут". Дзюба – о возвращении россиян в еврокубки

— Как думаете, на что мы можем рассчитывать, на какие результаты, когда наши клубы вернут в еврокубки?
— Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут, — приводит слова Дзюбы "РБ Спорт".
Напомним, российские футболисты отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА с февраля 2022 года. Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. За это время 37-летний нападающий принял участие в 37 матчах, записав на свой счет 13 голов и девять результативных передач. В сезоне-2025/26 форвард сыграл в шести встречах за "Акрон", отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Фото: ФК "Акрон"