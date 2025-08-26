Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
3 - 5 3 5
ЗенитЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
4 - 0 4 0
Нижний НовгородЗавершен

Футболист "Зенита" высказался о переходе бразильца в "Оренбург"

Полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов высказался о переходе Ду Кейроса в "Оренбург".
Фото: ФК "Зенит"
"Он сегодня неплохо сыграл, неплохо выглядел. Работать и продолжать в том же духе, но все же он бразилец, а я русский", - цитирует Михайлова "Матч ТВ".

Ду Кейрос перешел в "Оренбург" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Сегодня, 26 августа, петербуржцы на выезде одержали победу над оренбуржцами в 3 туре группового этапа Кубка России со счетом 5:3. Ду Кейрос появился на поле с первых минут и отметился результативной передачей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится