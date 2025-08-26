Футболист "Зенита" высказался о переходе бразильца в "Оренбург"

"Он сегодня неплохо сыграл, неплохо выглядел. Работать и продолжать в том же духе, но все же он бразилец, а я русский", - цитирует Михайлова "Матч ТВ".
Ду Кейрос перешел в "Оренбург" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Сегодня, 26 августа, петербуржцы на выезде одержали победу над оренбуржцами в 3 туре группового этапа Кубка России со счетом 5:3. Ду Кейрос появился на поле с первых минут и отметился результативной передачей.
Полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов высказался о переходе Ду Кейроса в "Оренбург".
Фото: ФК "Зенит"