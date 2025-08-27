"Эдуард мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Сперцян уже доказал, что он - особенный футболист. С таким уровнем Эдо влился бы в любую команду", - сказал Батчи в интервью Sport24.
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в матче против "Крыльев Советов" (6:0) забил гол и отдал три голевые передачи. Теперь армянский футболист вышел на первое место в истории клуба по системе "гол + пас".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "быков" отказался от трансфера в "Саутгемптон".
Напомним, в сезоне-2024/25 "Краснодар" впервые стал чемпионом России. В матче шестого тура РПЛ команда Мурада Мусаева в гостях обыграла "Крылья Советов" со счетом 6:0. Таким образом, чёрно-зеленые набрали 15 очков и на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.
Полузащитник "Краснодара" считает, что Сперцян влился бы в любую команду
Полузащитник "Краснодара" Жоао Батчи поделился мнением о будущем Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"