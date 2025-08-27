Жоаозиньо высказался о словах Клаудиньо об отъезде из России

- Он терял свое место в "Зените", поэтому придумал для своего ухода политический повод и дал такое интервью. Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум материальные блага, - сказал Жоаозиньо Sport24.
Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что хотел уйти из "Зенита" после начала СВО, но клуб из Санкт-Петербурга его не отпускал.
Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В начале 2025-го года бразильский полузащитник перешел в катарский клуб "Аль-Садд".
Бывший игрок "Сочи" Жоазиньо раскритиковал слова экс-полузащитника "Зенита" Клаудиньо об отъезде из России.
Фото: "Чемпионат"