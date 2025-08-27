Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Девушка нападающего "Динамо" раскритиковала главного тренера команды

Девушка вингера "Динамо" Николя Нгамале раскритиковала главного тренера бело-голубых Валерия Карпина за отсутствие камерунского футболиста в составе на матч с "Крыльями Советов".
Фото: "Чемпионат"
- Я чуть не заплакала. Мой молодой человек всегда играл в основном составе "Динамо" и позвал мою маму на футбол, и я прилетела, чтобы пойти с мамой, чтобы она не шла одна, она впервые будет смотреть футбол. И прямо перед игрой его сажают на скамью, и такое уже не в первый раз. В общем, у меня большие вопросы к тренеру [Валерию Карпину], - сказала девушка на видео, опубликованном в соц сети.

Позже девушка футболиста удалила этот ролик со своей страницы.

Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Динамо" начался в 16:15 по московскому времени на стадионе "Солидарность Самара Арена". К 30-й минуте встречи счет не открыт.

Николя Нгамале выступает за московское "Динамо" с 2022 года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится