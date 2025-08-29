"Далера ждали в "Зените". Но он ищет клуб в Европе", - сказал Медведев в интервью ТАСС.
17 июня полузащитник Далер Кузяев покинул французский "Гавр" в статусе свободного агента после двух сезонов в команде. Ранее футболист становился пятикратным чемпионом России в составе "Зенита". Также хавбек принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами.
В "Зените" ответили, произойдет ли возвращение Кузяева в команду
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил, насколько возможно возвращение в клуб Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"