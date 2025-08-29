Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

В "Зените" ответили, произойдет ли возвращение Кузяева в команду

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил, насколько возможно возвращение в клуб Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"
"Далера ждали в "Зените". Но он ищет клуб в Европе", - сказал Медведев в интервью ТАСС.

17 июня полузащитник Далер Кузяев покинул французский "Гавр" в статусе свободного агента после двух сезонов в команде. Ранее футболист становился пятикратным чемпионом России в составе "Зенита". Также хавбек принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами.

