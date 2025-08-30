Главный тренер "Сочи" высказался о своем здоровье после матча с "Краснодаром"

Главный тренер "Сочи" высказался о своем здоровье после матча третьего тура группового этапа Кубка России с "Краснодаром" (2:4).

- Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды, - написал Морено в соцсетях.



Напомним, во время матча третьего тура группового этапа Кубка России между "Сочи" и "Краснодаром", главному тренеру хозяев стало плохо. Испанца увели под руки в подтрибунное помещение в концовке второго тайма.