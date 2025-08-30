Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Сочи1 тайм
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Волга Ул
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
4 - 0 4 0
ЧайкаЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
0 - 1 0 1
Спартак Кострома2 тайм
Нефтехимик
0 - 1 0 1
Челябинск2 тайм

Английская премьер-лига

Челси
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
БорнмутЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
ЭвертонЗавершен
Сандерленд
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Алавес
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ХайденхаймЗавершен
Вердер
3 - 3 3 3
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
АйнтрахтЗавершен
Штутгарт
1 - 0 1 0
Боруссия МЗавершен
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Лорьян
0 - 2 0 2
Лилль2 тайм
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

Главный тренер "Сочи" высказался о своем здоровье после матча с "Краснодаром"

Главный тренер "Сочи" высказался о своем здоровье после матча третьего тура группового этапа Кубка России с "Краснодаром" (2:4).
- Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды, - написал Морено в соцсетях.

Напомним, во время матча третьего тура группового этапа Кубка России между "Сочи" и "Краснодаром", главному тренеру хозяев стало плохо. Испанца увели под руки в подтрибунное помещение в концовке второго тайма.

