Баринов рассказал, какие клубы им интересовались летом

- Связывался "Метц" и турецкие клубы. У меня контракт с "Локомотивом". Но Николич звонил и интересовался. Я не могу давать какие-то согласия при действующем контракте, - сказал Баринов "Чемпионату".
Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года.
На данный момент "Локомотив" располагается на четвертом месте в РПЛ с 15 очками.
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился информацией о клубах, которые им интересовались в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"