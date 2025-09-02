"Акрон" близок к подписанию российского полузащитника "Црвены Звезды" - источник

По информации источника, атакующий полузащитник "Црвены Звезды" Егор Пруцев близок к переходу в "Акрон". Сообщается, что сумма сделки может составить около 1 миллиона евро.
Пруцев перебрался в Сербию летом 2022 года из "Сочи". Действующее трудовое соглашение 22-летнего российского футболиста истекает летом 2026 года. На счету хавбека 25 матчей за белградскую команду, в которых он отметился тремя результативными передачами.
Источник: Sport24
Егор Пруцев близок к возвращению в чемпионат России.
Фото: ФК "Целе"